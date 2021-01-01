الكشف عن أسباب تبديل ميسي لقميصه أمام ريال مدريد!

تقارير تكشف سبب تبديل ليونيل ميسي لقميصه في مواجهة ريال مدريد مساء الأمس في الدوري الإسباني.

ظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد في موقف غريب خلال مواجهة فريقه أمام نظيره ريال مدريد مساء الأمس في الدوري الإسباني.

جاء هذا بعدما طلب ميسي تغيير قميصه أثناء سير المباراة، وهو الشيء الذي قلما ما حدث من قبل مع النجم الأرجنتيني في أي مواجهة.

الذي حدث من ميسي أثار تساؤلات الجميع حول سبب تبديل النجم الأرجنتيني لقميصه بذلك الشكل وسط المباراة، لكن الإجابة جاءت من صحيفة "موندو ديبورتيفو".

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أكدت الصحيفة أن ميسي طلب تغيير قميصه بعدما بدأ يشعر بالبرد بفعل المياه التي أغرقت قميصه والقميص الآخر الذي كان أسفله.

وشعر ليونيل ميسي بالبرد وبدأ يرتعش أثناء المباراة، عندما كانت النتيجة تشير لتقدم ريال مدريد في المواجهة على فريقه الذي ينافس على لقب الدوري الإسباني والكأس فقط، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم الملكي في الشوط الأول وضاعف النتيجة، قبل أن يحاول برشلونة العودة في الشوط الثاني ويسجل هدفه الوحيد.

جدير بالذكر أن خسارة برشلونة بهدفين مقابل هدف مساء الأمس وضعت ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة وبشكل مؤقت لحين انتهاء مواجهة ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد.