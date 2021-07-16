الكشف عن أسباب بقاء رونالدو في يوفنتوس!

تقارير صحفية تكشف عن أسباب بقاء كريستيانو رونالدو رفقة يوفنتوس في الموسم الجديد!

كشفت تقارير إيطالية اليوم عن أسباب استمرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة فريقه يوفنتوس في الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي لوكا مومبلانو المقرب من النادي، حيث أكد أن بقاء رونالدو كان جبرًا بالنسبة له.

وأوضح مومبلانو أن النجم البرتغالي فكر بالفعل في عملية الخروج من يوفنتوس، وكان يسعى لحسم ذلك الأمر في الأسابيع الماضية.

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وكانت وجهة كريستيانو المفضلة هي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قام بالفعل بالعديد من الصفقات الكبيرة في هذا الصيف.

لكن النادي الفرنسي لم يكن مهتمًا بحسب ما ذكر الصحفي الشهير، حيث كان يريد التركيز على التجديد لصالح كيليان مبابي قبل أي شيء، حتى لو كان التوقيع مع كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي.

وبعد فشل فكرة الانضمام لباريس سان جيرمان لم يجد رونالدو الفريق الذي يستطيع تلبية طلباته المالية والرياضية، لذلك قرر الاستمرار مع يوفنتوس.

جدير بالذكر أن عقد رونالدو في يوفنتوس ينتهي بنهاية الموسم الجديد في صيف 2022، مما يعني إمكانية رحيله مجانًا وقتها.