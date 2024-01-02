الكشف عن سر لأول مرة .. سعود آل سويلم خطط لهذا الأمر ضد عبد الرزاق حمد الله في النصر!

سر مفاجئ عن علاقة سعود آل سويلم وعبد الرزاق حمد الله

SHAHID

فجّر الإعلامي الرياضي عبد الله خوقير، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "علاقة" سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر الأسبق، مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

آل سويلم تعاقد مع حمد الله، في صيف عام 2018، عندما كان رئيسًا لمجلس إدارة نادي النصر؛ وسط علاقة قوية بينهما، تحدث عنها المهاجم المغربي بنفسه.

وعلى الرغم من هذه العلاقة القوية؛ إلا أن خوقير كشف في تصريحات مع برنامج "الديوانية"، عن أن آل سويلم، خطط لـ"الاستغناء" عن المهاجم المغربي؛ بعد أشهره الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

خوقير قال: "كنت في منزل سعود آل سويلم، وأخبرني شخصيًا أنه ينوي (الاستغناء) عن حمد الله؛ بسبب غضب الجماهير النصراوية من أداء اللاعب، الذي يهدر كثير من الفرص السهلة".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أنه نصح رئيس النصر وقتها، بالإبقاء على عبد الرزاق حمد الله، وعدم الاستماع إلى انتقادات الجماهير؛ خاصة أنه اللاعب عائد من إصابة طويلة، وبمجرد استعادته لمستواه، سيكسب الفريق، مهاجمًا وهدافًا كبيرًا.

وأكد عبد الله خوقير، على أن حمد الله لاعب منضبط رياضيًا في التدريبات وفي المعسكرات؛ إلا أن مشكلته هي شخصيته الصعبة بتعامله مع زملائه بـ"تعالي"، وتلفظه عليهم باستمرار داخل غرفة الملابس.

SHAHID