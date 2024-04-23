الكشف عن تطورات مهمة في إصابة أندرسون تاليسكا .. وحقيقة عودته للنصر قبل نهاية الموسم!

موقف تاليسكا من اللعب مع النصر مجددًا في الموسم الحالي..

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كثّف البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، من برنامجه التأهيلي؛ للشفاء من الإصابة التي يُعاني منها حاليًا.

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تاليسكا تعرض لـ"الإصابة" في وتر العضلة الأمامية، خلال الحصة التدريبية الأخيرة، التي سبقت مباراة النصر والعين، في "ذهاب" ربع نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، يخضع النجم البرازيلي لـ"برنامج تأهيلي"، لمدة 4 ساعات يوميًا، في أحد المراكز الطبية المتخصصة في بلاده؛ تمهيدًا لعودته إلى الركض من جديد.

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الصحيفة كشفت مساء اليوم الثلاثاء، عن صعوبة "عودة" تاليسكا، للعب بقميص نادي النصر مجددًا، في الموسم الرياضي الحالي؛ خاصة أن إصابته ليست بالسهلة أبدًا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن طبيب نادي النصر، سيتسلم تقريرًا مفصلًا عن حالة تاليسكا، نهاية الأسبوع المقبل، على أن يوضح كافة تفاصيل عودته للمستطيل الأخضر، بعد تعافيه من الإصابة.

جدير بالذكر أن تاليسكا البالغ من العمر 30 سنة، سجل 25 هدفًا وصنع 4 آخرين، خلال خمسة وعشرين مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الموسم الرياضي الحالي.





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