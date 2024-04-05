الكشف عن أولى صفقات الاتحاد الصيفية .. والنصر يخطط للتخلص من 21 لاعبًا

تطورات مهمة قبل فتح باب الانتقالات الصيفية..

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على الرغم من أن سوق الانتقالات الصيفية في المملكة العربية السعودية، لن يفتح أبوابه قبل شهرين من الآن تقريبًا؛ إلا أن الحديث عن الصفقات واللاعبين الذين من المقرر أن يرحلوا عن أنديتهم، بدأ في التزايد بشكل كبير للغاية.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح محط أنظار الجميع؛ بعد الصفقات العالمية الضخمة، خاصة منذ انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي هذا السياق.. كشف وكيل اللاعبين مشعل السفاعي، عن أولى الصفقات التي سيحسمها نادي الاتحاد، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2024-2025.

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السفاعي طالب في إحدى المساحات عبر منصة "إكس"، من جماهير العميد الاتحادي أن "ترتاح"؛ حيث سيقوم مجلس إدارة النادي، خلال الأسابيع القليلة القادمة، بتفعيل بند شراء المدافع الشاب سعد الموسى، بشكل نهائي؛ ليكون أولى الصفقات الرسمية.

الموسى انضم إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، قادمًا من صفوف نادي الاتفاق؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع بند يسمح بشرائه نهائيًا.

وعلى جانب آخر.. أوضح وكيل اللاعبين، أن نادي النصر، يخطط للتخلص من 21 لاعبًا؛ سواء بالبيع النهائي أو الإعارة، وذلك قبل بداية الموسم القادم.

وأشار مشعل السفاعي، إلى أن قائمة النصر ستضم 46 لاعبًا في الموسم القادم، بعد عودة جميع المعارين إلى الفريق؛ لذلك سيكون النادي مطالبًا بالتخلص من 21 اسمًا منهم على الأقل؛ عقب قرار تقليص القائمة إلى 25.

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