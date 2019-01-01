الكشف عن السبب في تراجع مستوى أوباما مع الزمالك
كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، سبب تراجع مستوى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الزمالك في الفترة الأخيرة.
ويعد أوباما من اللاعبين الواعدين، ومن أهم عناصر الزمالك في الوقت الحالي حيث ساهم في الكثير من الأهداف وانتصارات الأبيض في الموسم الحالي.
ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أوباما بالفعل طلب الحصول على راحة منذ فترة بسبب الإجهاد الذي يتعرض له.
وأشارت التقارير أن الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، رفض هذه الفكرة خاصًة بسبب بعد محمد إبراهيم عن مستواه.
وزادت أزمات أوباما بعد غياب فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي، حيث دفع جروس بأوباما بدلًا منه في بعض المباريات الأخيرة.
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وأنسبت التقارير تراجع مستوى ساسي لعدم موافقة جروس لحصول اللاعب على راحة خلال المباريات الأخيرة بسبب الإجهاد.
💢خاص جول: الجهاز الطبي للنجم الساحلي يشتبه في إصابة أمين بن عمر بالرباط الصليبي أي كان قطع جزئي أو كلي أو جزع بعد تدخله مع مدافع الزمالك ولم يستكمل المباراة.— جول مصر (@goaleg) April 29, 2019
وينتظر الجهاز الطبي الفحوصات التي ستجرى على اللاعب لإصدار بيان رسمي حول حالته ومصيره من البطولة الإفريقية.🚑 pic.twitter.com/yDSQ8hV3DU