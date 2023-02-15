الكشف عن السبب الحقيقي وراء استبعاد عبد الرزاق حمد الله أمام الاتفاق

النجم المغربي لن يستطيع المشاركة في مباراة الاتفاق

كشف الإعلامي الرياضي منار شاهين، عن سبب استبعاد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق نادي الاتحاد، عن مباراة الفريق المقبلة أمام الاتفاق في دوري روشن للمحترفين.

ويواجه الاتحاد نظيره الاتفاق مساء الخميس، في الجولة 17 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وقال شاهين خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "حمد الله يغيب لأنه يعاني من وعكة صحية وأنفلونزا حادة قبل لقاء الاتفاق".

واستطرد قائلًا: "في مباراة العدالة كانت لشراحيلي نفس الأعراض، واليوم حمد الله حتى الآن لن يشارك في مباراة الاتفاق، حيث لم يشارك في آخر تدريبين".

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز على الاتفاق، من أجل تصدر ترتيب دوري روشن للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 37 نقطة.