رسميًا - الكرواتي تشاتشيتش مديرًا فنيًا لـ بيراميدز خلفًا للفرنسي ديسابر

تعرف على تشكيل الجهاز الفني لفريق بيراميدز.

أعلن نادي بيراميدز، عن تعاقده مع المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفًا للفرنسي سيباستيان ديسابر.

بيراميدز قرر إقالة ديسابر من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج الفترة الماضية، ليتولى عبد العزيز عبد الشافي المسؤولية بشكل مؤقت.

وأشار بيراميدز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن المدرب الكرواتي تشاتشيتش سيقود الفريق بداية من مواجهة المصري البورسعيدي القادمة.

ويلعب بيراميدز أمام المصري مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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تشاتشيتش قاد منتخب كرواتيا في كأس أمم أوروبا الأخيرة، قبل الخروج على يد منتخب البرتغال، الذي توج باللقب بعد الفوز على فرنسا في النهائي.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة، في ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، متخلفًا عن الأهلي بثماني نقاط.

وضم تشكيل الجهاز الفني لبيراميدز الآتي:

المدير الفني: أنتي تشاتشيتش.

المدربان المساعدان:

ايميتسا سيرتيتش - أندروي فيرنشينا.

مدرب حراس المرمى: دراجو كونديتش.

مدرب: محمود فتح الله.

مدرب مساعد: عمرو مختار.

مدرب اللياقة البدنية: ليونارد صوفينا.

محلل الأداء: يوزو تاديتش.