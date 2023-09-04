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الكرة في ملعب الأهلي .. الاتفاق يوافق على بيع نجمه بشرط وحيد فقط!

أحمد فرهود
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هل ينفذ الأهلي هذا الشرط ويحسم الصفقة؟!

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يسابق مسؤولو النادي الأهلي السعودي "الزمن"؛ لضم مجموعة من اللاعبين المحليين، قبل 3 أيام فقط من إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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الأهلي تلقى هزيمة قاسية أمام نادي الفتح (1-5)، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ما فتح الباب أمام المطالبات بـ"صفقات إضافية"، قبل إغلاق الميركاتو.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، ردت إدارة نادي الاتفاق، على طلب الأهلي، بالتعاقد مع متوسط الميدان الشاب فيصل الغامدي، بشرط وحيد فقط.

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الصحيفة كشفت عن أن شرط الاتفاق لـ"الأهلي"؛ هو الحصول على مبلغ 57.5 مليون ريال سعودي "كاش"، في خزائن النادي، ودون دخول أي لاعبين في الصفقة.

وأكدت الإدارة الاتفاقية، لنظيرتها في الأهلي - حسب نفس الصحيفة -، على أن الغامدي، أحد أهم نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يقوده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد؛ لذلك فأنها لن تقبل أي تفاوض بشأن المبلغ المحدد؛ للاستغناء عن عقد اللاعب الشاب.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 99186كريم بنزيما
  • 10701خاليدو كوليبالي
  • 19284روبرتو فيرمينو
  • 8777نجولو كانتي
  • 23459مارسيلو بروزوفيتش
  • 46951صفقة أخرى
208358 الأصوات

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