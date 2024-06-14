"الكرة في ملعب إدارة النصر" .. كاسترو يحسم مصير ساديو ماني في تقريره الفني!

ماذا قال مدرب النصر في تقريره حول ساديو ماني؟

استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي النصر، على مصير الدولي السنغالي ساديو ماني، جناح الفريق، في المرحلة المُقبلة.

وتعاقد نادي النصر مع ساديو ماني، في أغسطس الماضي، قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، وشارك اللاعب في 46 مباراة بقميص الأصفر، بكافة المسابقات، خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

ورغم مسيرة ماني بلغة الأرقام، إلا أن السنغالي لاقى الكثير من الانتقادات، ليصبح أحد العناصر المرشحة لمغادرة قلعة العالمي، في الميركاتو الصيفي، وهو ما أكده التقرير الفني الذي سلمه المدرب كاسترو، وفق "الميدان الرياضي".

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وأوضح المدير الفني للنصر، في تقريره الذي سلمه لإدارة النادي، بأن ساديو ماني لا يصلح للفريق في الموسم المقبل، ومن المقرر أن يتم اتخاذ القرار المناسب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن ماني يحظى باهتمام من أندية سعودية وتركية.

وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي خالد الرشيد، أن ماني لا يكلف خزينة النصر أي مبالغ مالية؛ حيث أن رواتبه والامتيازات المالية الأخرى في العقد، يدفعها برنامج الاستقطاب، ضمن اللاعبين الآخرين في الأندية، ما قد يسهل خروجه إلى روشن، علمًا بأن ماني ارتبط اسمه بأندية القادسية وفنربخشة التركي من أجل التعاقد معه.