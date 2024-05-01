"الكرة في ملعبنا" حملة جديدة من كلير للافتخار بالدوري السعودي.. بادروا بالمشاركة!

حملة مميزة لعشاق دوري روشن

لا شك أن ما حدث، وما زال يحدث في الدوري السعودي للمحترفين، لم يكن يتبادر إلى أي ذهن أو خيال، فبين عشية وضحاها انتقل الدوري إلى مصاف أفضل الدوريات العالمية في عالم كرة القدم.

وكانت البداية من خلال التعاقد الأسطوري والخيالي لنادي النصر، مع أحد أفضل أساطير الساحرة المستديرة على مر العصور، وهو كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، وأعظم هداف في تاريخ الكرة العالمية.

وتوالت بعد ذلك النجاحات، وواصلت الأندية السعودية تطورها بإبرام تعاقدات من العيار الثقيل، فوجدنا كريم بنزيما ينتقل إلى الاتحاد، ورياض محرز إلى الأهلي، ونيمار إلى الهلال، بينما يأتي الأسطورة الإنجليزية ستيفين جيرارد لتدريب الاتفاق، وغيرها من النجاحات المتعاقبة، التي لفتت الأنظار العالمية إلى ما يحدث في السعودية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولأن ما حدث يدعو إلى الفخر، قررت كلير، ومن خلال حملتها الجديدة "الكرة في ملعبنا"، أن تشارك الجمهور السعودي في التعبير عن الافتخار بالنقلة النوعية التي حدثت في المملكة العربية السعودية، وامتد صداها إلى العالم أجمع.

وتسعى حملة كلير "الكرة في ملعبنا" إلى أن تجمع جمهور كرة القدم المحب لحضور المباريات في الملاعب السعودية، وتدعوه للاصطفاف والافتخار بالدوري السعودي للمحترفين، من خلال المشاركة في تجربة استثنائية لا تُنسى.

وتدعو كلير محبي كرة القدم وعاشقي حضور المباريات في الملاعب السعودية، إلى المشاركة في حملة "الكرة في ملعبنا"، من خلال تصوير مقاطع الفيديو التي تسجل لحظات الفرحة والاحتفال في الملعب، ثم إرسالها عبر موقع جول، وحساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسوف تعيد حسابات موقع جول إعادة نشر تلك المقاطع، إلى جانب عرضها داخل فيلم قصير يوثق الفخر بالتجربة الكروية في المملكة العربية السعودية.

بادروا بالمشاركة في حملة كلير "الكرة في ملعبنا"، وافتخروا واحتفلوا بالدوري السعودي لكرة القدم.