رونالدو وميسي ينتظران.. كشف موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية!

متى تُعلن قائمة المرشحين؟

ينتظر عشاق كرة القدم بفارق الصبر كل موسم الإعلان عن قوائم المرشحين للكرة الذهبية ليبدأوا في دعم نجمهم المفضل نحو الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم من قبل مجلة "فرانس فوتبول".

واعتاد الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أن يحتكرا الفوز بتلك الجائزة طيلة السنوات الماضية، فنالها الأرجنتيني ثماني مرات مقابل خمسة للبرتغالي.

وأعلن الحساب الرسمي للجائزة على منصة "إكس" عن الموعد الخاص بالإعلان عن المرشحين للحصول عليها عن العام الماضي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المفترض أن يحدث ذلك يوم الأربعاء بحسب ما ذكر الحساب الرسمي، دون الإفصاح عن أي تفاصيل إضافية.

وكانت مجلة "ليكيب" قد أعلنت أن الجائزة سيتم تقديمها يوم الإثنين الموافق الـ 28 من أكتوبر على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.