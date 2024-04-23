الكرة الذهبية تخضع أمام بيلينجهام .. أنقذ ريال مدريد من كارثة ويعود إلى ألمانيا لكتابة التاريخ!

ماذا لو لم يتواجد الساحر الإنجليزي في مدريد؟

نجح الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، في وقت قياسي بأن يضع نفسه في مكانة كبرى لدى جماهير العملاق الإسباني ريال مدريد، وذلك في موسمه الأول داخل جدران النادي الملكي.

وعندما قرر فلورينتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، أن يخصص أكبر حصة من أموال النادي في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع بيلينجهام، كان السواد الأعظم من جماهير الملكي غير راضٍ عن الأمر، رغم ترحيبه بالصفقة، لكنه رأى أن الأولوية كانت بالتعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

لكن الأيام أثبتت سريعًا، أن بيريز كان صاحب وجهة نظر ثاقبة في القتال على النجم الإنجليزي، واستجاب لكافة طلبات ناديه السابق بوروسيا دورتموند، ليتعاقد معه مقابل 130 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

والآن، مع اقتراب الموسم من مرحلة الحسم، أثبتت الأرقام والإحصائيات وكل المؤشرات الممكنة، أن بيلينجهام هو الصفقة الأنجح بين فرق الدوري الإسباني، بل ويمكن الجزم على أنها الصفقة الأهم في كافة الدوريات الخمسة الكبرى.

ومع اقتراب ريال مدريد من حسم لقب الليجا بشكل كبير، يرصد "جول" حجم تأثير بصمات جود بيلينجهام على مشوار ريال مدريد نحو النجمة 36 في الدوري الإسباني.

قدم ونصف على منصة التتويج

بعد الفوز الأخير الذي حققه ريال مدريد على برشلونة في مباراة الكلاسيكو الأخيرة بنتيجة (3-2)، بات التتويج بلقب الدوري الإسباني مسألة وقت بالنسبة للملكي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 81 نقطة في صدارة الترتيب، موسعًا الفارق مع أقرب ملاحقيه برشلونة إلى 11 نقطة، وذلك قبل 6 جولات من النهاية، أي أن الملكي يحتاج إلى 7 نقاط فقط من أجل حسم اللقب بشكل رسمي.

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ومن المعروف أن مسابقة الدوري هي بطولة "النفس الطويل" التي تحتاج إلى كل عناصر قائمة الفريق من أجل الوصول إلى الصدارة والحفاظ عليها حتى يتحقق اللقب.

لكن هناك أيضًا لاعبين من أصحاب القدرات الخاصة الذين تساهم بصماتهم في حصد النقاط، وخصوصًا في الأوقات الصعبة، وهنا يجب الحديث عن دور بيلينجهم المهم مع ريال مدريد.

أرقام بيلينجهام مع ريال مدريد

انضم الدولي الإنجليزي إلى الريال مطلع الموسم، وكانت أقصى التطلعات له أن يكون بديل مميز لأي من لوكا مودريتش أو توني كروس في ظل تقدمهما بالسن، على أن يتحسن في الموسم التالية ويكون أحد عناصر التشكيلة الأساسية.

ولم يكن أكثر المتفائلين من ريال مدريد، يتوقع أن يحقق الإنجليزي نصف ما حققه مع الفريق، خصوصًا في بطولة الدوري، التي لو حققها الملكي فسيكون له النصيب الأكبر.

وشارك بيلينجهام مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، خلال 25 مباراة من أصل 32، استطاع أن يسجل 17 هدفًا ويصنع 4 لزملائه، ولم يغب عن الفريق سوى للإيقاف 3 مباريات بسبب الإنذارات أو الطرد وكذلك 3 مباريات للإصابة.

بصمات بارزة في معركة الصدارة

التعاقد مع لاعب بمواصفات بيلينجهام، يكون الهدف منه دعم خط وسط الفريق وتكليفه بمهام تعتمد في الأساس على الدفاع والتحولات الهجومية السريعة، لكن ريال مدريد وجد نفسه منذ بداية الموسم يتعاقد مع صانع ألعاب بروح مهاجم صريح!

بيلينجهام سجل 17 هدفًا، أغلبها كان مؤثرًا بشكل كبير في حصد الفريق لكثير من النقاط، وبالعودة إلى سجل اللاعب التهديفي، نجد أنه استطاع أن يساعد فريقه في تحويل هزيمته إلى فوز خلال مباراتين أمام ألميريا وبرشلونة، حيث أنه سجل هدفين في كلتا المباراتين ونجح بهما في منح فريقه 6 نقاط غالية.

كما سجل بيلينجهام 4 أهداف أخرى، كانت كفيلة بتحويل تعادل فريقه إلى فوز خلال 4 مباريات، وذلك أمام (سيلتا فيجو، برشلونة "الدور الثاني"، خيتافي، ألميريا)، أي أنه جلب لفريقه 8 نقاط كاملة من هذه المباريات.

كما استطاع جود أن يحرز هدفًا حول تعادل فريقه من خسارة أمام ريال بيتيس إلى تعادل (1-1)، ليمنح فريقه نقطة أخرى.

وإجمالًا، نجد أن النجم الإنجليزي ساهم في 15 نقطة بشكل مباشر في سجل ريال مدريد، خلال النسخة الحالية من الليجا، وبإمكانه زيادة حصيلته من الأهداف.

ماذا لو لم يتواجد بيلينجهام؟

افتراض بسيط أن ريال مدريد قرر تأجيل الصفقة إلى وقت لاحق، أو لم يتواجد بيلينجهام في الفريق لأي سبب آخر، ربما كان الموسم الحالي، واحدًا من أسوأ المواسم في تاريخ النادي.

ريال مدريد هذا الموسم حتى الآن 81 نقطة وضعته في الصدارة، وكما ذكرنا سلفًا فإن بيلينجهام له دور بارز في تحقيق 15 نقطة منها، وإذا حذفت هذه النقاط من سجل الملكي، فسيتراجع ترتيبه إلى المركز الرابع في ترتيب الليجا، خلف برشلونة، أتلتيكو مدريد وجيرونا.

الكرة الذهبية يجب أن تخضع

والآن بات الحديث عن فوز جود بيلينجهام صاحب الـ20 عامًا، بالكرة الذهبية في نهاية الموسم أمرًا واقعيًا، خصوصًا أن النجم الإنجليزي أمامه فرصة ذهبية لتحقيق رباعية تاريخية.

جود استطاع أن يحقق بطولة كأس السوبر الإسباني في بداية الموسم، وبات التتويج بالليجا مسألة وقت، وتأهل الفريق معه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن الممكن أن يكتمل تاج الملك بيلينجهام في الصيف المقبل بلقب تاريخي مع منتخب بلاده، حيث يقود الأسود الثلاثة للمشاركة في بطولة يورو 2024 التي تقام بألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبلين.

ويملك الإنجليز حظوظًا قوية في التتويج باللقب، الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيقه في النسخة الماضية التي أقيمت في بلادهم قبل 3 أعوام، لكنهم خسروا اللقب في النهائي على يد إيطاليا بركلات الترجيح.

وإذا استطاع جود أن يستغل مستواه المميز في منح إنجلترا لقبًا تاريخيًا في أوروبا، فلن يستطيع أي منافس أن ينافسه على الكرة الذهبية الأولى في مسيرته.