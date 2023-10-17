الكرة الذهبية تتلون بألوان برشلونة .. تسريب يكشف الفائزين بالجائزة!

يبدو أن برشلونة سيسيطر على النسخة الحالية من الكرة الذهبية..

تترقب الجماهير النسخة 67 من جائزة الكرة الذهبية، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حيث يقام الحفل يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسي، باريس.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن نادي برشلونة سيكون المسيطر الأكبر على الجائزتين الرئيسيتين في فئتي أفضل لاعب للرجال والسيدات، حيث سربت أسماء الفائزين في الفئتين.

وفي فئة السيدات، من المرتقب أن تفوز أيتانا بونماتي نجمة وسط برشلونة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم لعام 2023، لتحل محل زميلتها أليكسيا بوتياس التي حققت الجائزة في آخر نسختين.

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أما في فئة الرجال، فإن كل الأمور تشير إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيحصل على الكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه، حيث أن لقب كأس العالم الذي فاز به في مونديال قطر سيحسم الجائزة لصالحه.

صحيح أن البطولة أقيمت في عام 2022، لكنها ستكون محسوبة ضمن النسخة الحالية من الكرة الذهبية، حيث أن النسخة السابقة منحت قبل كأس العالم مباشرة.

وإذا حصد ميسي الجائزة في نهاية المطاف، ستكون تلك المرة الأولى التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول للاعب لا ينشط مع فريق أوروبي.

ولعب ميسي مع باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم، ومنذ ذلك الحين وهو يلعب في إنتر ميامي، في الدوري الأمريكي.

حتى الآن، كان الفوز بالكرة الذهبية محصورًا على لاعب في أحد أندية أوروبا، لكن يبدو أن ميسي، وكعادته، سيكسر تلك القاعدة.

ومع حقيقة أن بونماتي وميسي الأقرب لحصد الجائزة، فإنه يمكن القول إن الكرة الذهبية تصطبغ بصبغة كتالونية، تحمل ألوان نادي برشلونة.