لم يُصوت وشكوك حول حضوره الحفل .. غضب كريستيانو رونالدو يطال جائزة الكرة الذهبية

نجم النصر ليس سعيدًا بنتائج الجائزة المرموقة مؤخرًا

لا يستطيع أحد أن يُشكك في عدم سعادة كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بنتائج جائزة الكرة الذهبية في السنوات الأخيرة، لكن ربما لم يتوقع أحد أن يطال غضبه الجائزة ويُترجم لخطوات عملية من جانبه.

النجم البرتغالي تُوج بجائزة "البالون دور" 5 مرات، لكن الأخيرة منهم كانت عام 2017 وقد غاب عن الثلاثي المرشح للفوز في النسخ الـ4 الأخيرة، وهو ما أتاح لمنافسه الأزلي، ليونيل ميسي، بالفوز بالجائزة 8 مرات.

فنسنت جارسيا، رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول المسؤولة عن تنظيم ومنح البالون دور، كشف عن شكوكه حول حضور رونالدو حفل تتويج الفائز بنسخة 2024، والذي سيُقام غدًا ويشهد منافسة بين جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودي، فيما أشار إلى أن اللاعب لم يُصوت العام الماضي والحالي لجائزة أفضل لاعب شاب في إشارة لاستيائه وغضبه من نتائج الجائزة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال لصحيفة التايمز "يحق للمتوجين بالجائزة حضور جميع الحفلات المستقبلية لكن بعضهم لا يحضر، وبعضهم يشعر باستياء شديد منا. لا أعرف يقينًا موقف كريستيانو رونالدو، فأنا لا أتحدث معه مباشرة، لكني أعرف مثلًا أنه لم يُصوت لجازة "كأس كوبا" لأفضل لاعب شاب العام الماضي وكذلك النسخة الحالية، علمًا أن الفائزين السابقين البالون دور يحق لهم التصويت لتلك الجائزة".

جارسيا أكد ثقته في أن تواجد نجم النصر وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في القائمة الأخيرة للمرشحين للفوز بالجائزة من شأنه أن يُقنع البعض بالتصويت لهما رغم وجودهما حاليًا خارج أوروبا، حيث أضاف "لو كانا ضمن القائمة المختصرة هذا العام، فأنا واثق من أنهم كانوا سيحصلون على بعض الأصوات".

يُشار إلى أن خلو النسخة الحالية "البالون دور" من اسمي ميسي ورونالدو معًا في القائمة النهائية يحدث لأول مرة منذ 21 عامًا.