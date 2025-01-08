"قرار سخيف ويسيئ للكرة الإسبانية" .. رئيس بيلباو يسخر من السماح لبرشلونة بتسجيل داني أولمو، وديكو يرد برسالة صارمة!

ماذا قال المدير الرياضي للبارسا؟

أحدث قرار المجلس الأعلى للرياضة بإسبانيا، بشأن السماح مؤقتًا لنادي برشلونة بتسجيل اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور في قائمة الفريق والسماح لهما بالمشاركة في المباريات بدءًا من غدٍ الخميس، ضجة كبيرة.

وعلى الرغم من أن أولمو وفيكتور لن يتمكنا من اللعب في مباراة أتلتيك بيلباو بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني، إلا أنهما سيكونان متاحين للعب في نهائي كأس السوبر (أمام الفائز من ريال مدريد وريال مايوركا)، إذا تأهل برشلونة.

من جانبه، أطلق جون أوريارتي، رئيس نادي أتلتيك بيلباو، تصريحات قوية تعبر عن اعتراضه على قرار المجلس، قائلاً: "إنه موضوع ليس لدي الكثير من المعلومات عنه. يبدو أنها تدابير مؤقتة اتخذتها هيئة سياسية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "نحن في الأيام الثمانية الأولى من العام الجديد ونشهد أمورًا لا تصدق. يُطلب من الأندية بذل جهد للنمو، لجعل مسابقاتنا أكبر، للذهاب إلى بلد بعيد عن جماهيرنا.. لكن بعد ذلك نشهد مواقف سخيفة. هذا أمر سيئ للغاية لكرة القدم الإسبانية".

وعبر البرتغالي ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، في تصريحات نقلتها شبكة "ريليفو" الإسبانية عن سعادته بهذا القرار، قائلًا: "أنا سعيد للاعبين، كانت هذه أيام صعبة، أرادا اللعب والتواجد هنا. نحن راضون وسعداء لأنهم أعطونا الحق وهذا هو الأهم".

وعلق ديكو على تصريحات رئيس نادي أتلتيك بيلباو بشأن هذه القضية، قائلًا: "على أوريارتي القلق بشأن نفسه وترك برشلونة وشأنه. كل نادٍ لديه صعوبات".

وفيما يتعلق بتأثير هذا القرار على الفريق، قال ديكو: "هذه مسائل لا يتحكم فيها اللاعبون، هم يشعرون ببعض الضياع في ظل الأخبار المنتشرة ولا يعرفون إذا كانت الأمور مبالغ فيها. يحاولون قدر الإمكان البقاء خارج هذا السياق".

وواصل: "بالطبع رؤية زميل يتدرب ولا يمكنه اللعب أمر يؤلم جميع اللاعبين. الآن هم أكثر تضامنًا مع زملائهم لأنه إذا فزنا اليوم يمكننا أن نكون في النهائي ونكون معهم".