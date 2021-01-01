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الكرة الإيطالية في حداد بعد وفاة لاعب لاتسيو في حادث سير

هيثم محمد
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Daniel Guerini
Getty Images
حادثة مؤسفة للاعب الشاب

شهدت الكرة الإيطالية حادثة مؤسفة بعد وفاة لاعب لاتسيو دانييل جويريني بعد تعرضه لحادث سير في العاصمة روما.

جويريني، من مواليد 2002، ومن خريجي أكاديمية لاتسيو، وسبق له اللعب مع تورينو، فيورنتينا، وسبال.

ووقعت الحادثة ليلة الأربعاء في شارع تولياتي بالعاصمة روما، وذلك بحسب "Il Messaggero" التي نقلت التفاصيل.

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وقالت الصحيفة إن اللاعب الشاب توفى فوراً، بينما تعرض شخصان آخران لإصابات خطيرة بعد تصادم سياراتان.

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ونشر لاتسيو بياناً أعلن فيه وفاة لاعبه، وتضامن معه عديد الأندية الإيطالية والأوروبية ووسائل الإعلام.

وتضامن روما، غريم لاتسيو التقليدي، مع جاره وتقدم بخالص العزاء في وفاة اللاعب الشاب.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق جاري في الحادثة وأسبابها لمعرفة من المتسبب في وقوع الوفاة والإصابات.

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