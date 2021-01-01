الكرة الإيطالية في حداد بعد وفاة لاعب لاتسيو في حادث سير

حادثة مؤسفة للاعب الشاب

شهدت الكرة الإيطالية حادثة مؤسفة بعد وفاة لاعب لاتسيو دانييل جويريني بعد تعرضه لحادث سير في العاصمة روما.

جويريني، من مواليد 2002، ومن خريجي أكاديمية لاتسيو، وسبق له اللعب مع تورينو، فيورنتينا، وسبال.

ووقعت الحادثة ليلة الأربعاء في شارع تولياتي بالعاصمة روما، وذلك بحسب "Il Messaggero" التي نقلت التفاصيل.

وقالت الصحيفة إن اللاعب الشاب توفى فوراً، بينما تعرض شخصان آخران لإصابات خطيرة بعد تصادم سياراتان.

اقرأ أيضاً .. فيديو | نزيف داخلي واختناق وفقدان ذاكرة .. مشاهد مرعبة في الملاعب العربية

ونشر لاتسيو بياناً أعلن فيه وفاة لاعبه، وتضامن معه عديد الأندية الإيطالية والأوروبية ووسائل الإعلام.

Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini 🙏 pic.twitter.com/SX7DrK5JBT — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 24, 2021

وتضامن روما، غريم لاتسيو التقليدي، مع جاره وتقدم بخالص العزاء في وفاة اللاعب الشاب.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق جاري في الحادثة وأسبابها لمعرفة من المتسبب في وقوع الوفاة والإصابات.