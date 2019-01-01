"الكرات الثابتة".. السلاح الأقوى لفريق ليفربول في البريميرليج!

ليفربول هو أكثر الفرق استغلالًا للركلات الثابتة في الدوري الإنجليزي الممتاز

فيسبوك تويتر محمد عماد

أصبح فريق ليفربول هو أكثر الفرق المستفيدة من الركلات الثابتة وتحويلها إلى أهداف في البريميرليج هذا الموسم، وذلك حتى الجولة السادسة والثلاثين.

حيث أحرز الريدز 21 هدفًا مستفيدًا من الركلات الثابتة هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في البريميرليج.

إليوت ونجم آرسنال السابق وأصغر اللاعبين في تاريخ البريميرليج

وكانت آخر هذه الأهداف عن طريق المدافع الهولندي وأفضل لاعب بالموسم الحالي من البريميرليج فيرجيل فان دايك برأسية في شباك فريق نيوكاسل يونايتد.

ويحتاج الريدز للفوز مما تبقى من المباريات في الموسم، وانتظار تعثر مانشستر سيتي الذي يتفوق عليه بفارق نقطة وحيدة، وذلك قبل جولتين من نهاية البريميرليج، لكي يتوج بالمسابقة الغائبة عن قلعة أنفيلد منذ عام 1990.

يشار إلى أن ليفربول تنتظره مباراة صعبة أيضًا أمام برشلونة يوم الثلاثاء المقبل في ملعب أنفيلد، وذلك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.