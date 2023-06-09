"الكثير من الكحول" .. نجم الأرجنتين وزوجته يسخران من نيمار!

خرج الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو هو وزوجته من أجل السخرية من المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، بسبب الرحلة الضخمة التي يخطط لها.
نيمار خرج مؤخرًا للإعلان عبر موقعه الرسمي، عن رحلة ضخمة من 26 إلى 29 ديسمبر 2023، لإتاحة الفرصة لجماهيره للمشاركة في احتفالات نهاية العام، وأطلق عليها اسم "Ney em alto Mar" لمدة 3 أيام من الحفلات الموسيقية والأنشطة الصاخبة.
وقال مدافع ليون إلى زوجته في مقطع فيديو تم نشره على موقع "يوتيوب":"هل تريدين الذهاب مع نيمار في رحلته؟ وأجابته "هيا بنا ولكن أين ستذهب الرحلة؟".
وأضاف:"الرحلة ستكون 3 أيام إلى البرازيل، وسيكون هناك الكثير من الكحول، وردت عليه زوجته قائلة:"الكحول لن يكون السائل الوحيد في تلك الرحلة بكل تأكيد".
يذكر أن نيمار البالغ من العمر 31 سنة ارتبط مؤخرًا بالرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة مرة أخرى إلى برشلونة، أو الانتقال إلى الدوري الإنجليزي لخوض تجربة جديدة مع مانشستر يونايتد.
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