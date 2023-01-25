الكأس المُر أم الثأر البرازيلي؟ معضلة رونالدو أمام الاتحاد

من يثأر من الآخر في مواجهة النصر والاتحاد؟

Shahid

قد تبدو أمامك مباراة الاتحاد والنصر مجرد لقاء كلاسيكو مثير للاهتمام فقط، ولكنها بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ستكون فرصة للانتقام من المغربي عبد الرزاق حمد الله، وللبعض الآخر الانتقام منه!

في طبيعتها دائمًا ما تكون مباراة النصر والاتحاد ساخنة للغاية، في ظل شراسة المنافسة بين الفريقين، ولكن ما يُزيدها قوة وسخونة عدم رغبة رونالدو تكرار ما حدث أمام حمد الله من قبل.

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فلاش باك إلى مونديال قطر

نعود إلى دور ربع النهائي في كأس العالم قطر 2022، عندما واجه المنتخب المغربي نظيره البرتغالي، وفاز بالمباراة أسود الأطلس بهدف دون رد، ليودع رونالدو ورفاقه المونديال.

ذلك المشهد المحفور في الذاكرة، حينما خرج رونالدو من أرضية الملعب وهو مُنهمر في البكاء، حُزنًا على توديع مونديال قطر، وعدم تحقيق اللقب.

حينها كان متواجد مع المنتخب المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ليتجدد اللقاء بينهما في كأس السوبر السعودي، فهل يُذيق المهاجم المغربي الكأس المُر مرة أخرى لرونالدو؟

الثأر من رونالدو بعد 6 سنوات

في كأس العالم للأندية 2017، واجه ريال مدريد الذي كان يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو، فريق الجزيرة الإماراتي بمهاجمه البرازيلي رومارينيو في نصف النهائي، وفي المباراة النهائية جريميو البرازيلي بحارسه مارسيلو جروهي.

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ونجح رونالدو في قيادة ريال مدريد للفوز على الجزيرة بعدما تقدم الأخير بهدف، ليتعادل النجم البرتغالي قبل أن يسجل الويلزي جاريث بيل هدف الانتصار، وفي النهائي انتصر الفريق الإسباني بهدف دون رد، سجله كريستيانو أيضًا من ركلة جزاء في مرمى جروهي.

والآن جدد اللقاء بين رونالدو والثاني البرازيلي رومارينيو وجروهي، فهل يتمكن الثنائي الأخير من الثأر من مهاجم النصر؟

Shahid