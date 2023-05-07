"الكأس المكسور" .. تهنئة خاصة من سيرخيو راموس إلى ريال مدريد!

ساخرًا من نفسه.. راموس يهنئ ريال مدريد بلقب الكأس

لم يفوت الإسباني سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، فرصة تهنئة ناديه القديم ريال مدريد على فوزه بلقب الكأس؛ تهنئة راموس كانت مميزة بكأس أخرى رفعها هو و كسرها.

وحقق ريال مدريد لقب كأس ملك إسبانيا العشرين في تاريخه بعد فوزه على أوساسونا، أمس السبت، بنتيجة 2-1.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر هنأ راموس ناديه السابق وكتب "تهانينا ريال مدريد على كأس الملك رقم 20. ذكريات لا تمحى" مع صورة للقب الكأس المكسور.

الصورة التي نشرها راموس هي للقب الكأس التي سقطت من يده خلال احتفالات الفريق بالتتويج بكأس 2011 لتدهسها العربة التي كانت تقل احتفالات الفريق.

ويعد راموس واحدًا من أساطير نادي ريال مدريد وقادته التاريخيين؛ وكان قائد الفريق خلف إيكر كاسياس وقت توج النادي بآخر ألقاب الكأس في 2014 مع المدرب كارلو أنشيلوتي أيضًا.