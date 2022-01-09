الكاميرون ضد بوركينا فاسو: مباشر لحظة بلحظة

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الكاميرون × بوركينا فاسو

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تشكيل الكاميرون:

قرر المدرب أنطونيو كونسيساو الاعتماد على طريقة لعب 3/1/4/2، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 3-1-4-2

أندريه أونانا

نوهو تولو - مايكل نجادوجي - جيروم أونجيني

أندريه أنجيسا

بيير كوندي - صامويل جويت - مومي نجامالو - كولينز فاي

كارل إيكامبي - فينسيت أبو بكر

تشكيل بوركينا فاسو:

قرر كامو مالو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-2-3-1

كوفي كواكو

باتريك مالو - ستيف ياجو - إيسوفو دايو - عيسي كابوري

أداما جيرا - بلاتي توريه

سيريل بايالا - جوستافو سانجاري - بيرتراند تراوري

عبدول تابسوبا

يسعى الأسود الكاميرونية بقيادة بطل أخر لقب تُوج به المنتخب وهو المهاجم أبو بكر لتحقيق بداية قوية والخروج بالثلاث نقاط، في حين أن بوركينا فاسو سيحاول إثبات نفسه بشكل قوي بالخروج بنتيجة إيجابية أمام المستضيف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الكاميرون ضد بوركينا فاسو، في افتتاحية بطولة أمم أفريقيا 2022 والتي تستضيفها ياوندي وسيُقام اللقاء على الملعب الأوليمبي.