الكاميرات لم تشعرهم بالراحة .. مقاعد بدلاء ريال مدريد وبرشلونة اتفقت على أمر واحد في الكلاسيكو

لاعبو ريال مدريد وبرشلونة لم يشعروا بالراحة بسبب الكاميرات..

لم يكن لاعبو برشلونة وريال مدريد سعداء بالكاميرات التي وضعتها شبكة "موفي ستار" لتصوير مقاعد البدلاء، أثناء تغطية مباراة الكلاسيكو التي أقيمت على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" يوم الأحد الماضي، في قمة الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من الدوري الإسباني.

وفي مقطع فيديو نشرته القناة نفسها، يظهر رد فعل نجوم الفريقين المتواجدين على مقاعد البدلاء عند اكتشاف تواجد الكاميرا لتصوير ردود أفعالهم على اللقاء.

دكة بدلاء ريال مدريد، وبعدما انتباه اللاعبين إلى تواجد الكاميرا التي تصورهم، دفعوا داني سيبايوس لاعب الوسط إلى وضع أحد قمصان التدريب عليها لتغطيتها ليقوم بالمهمة بنجاح.

أما لاعبو برشلونة، فقد تحرك إريك جارسيا لتغطية الكاميرا بالطريقة ذاتها، قبل أن يسقط القميص، ليتصرف ماركوس ألونسو ويمنحه شريطًا طبيًا لاصقًا لتغطيتها، لكن بدلًا من ذلك قام أحد أطباء الفريق بتغطيتها بقفاز يد مطاطي ليحل الأزمة بشكل نهائي.

يذكر أن برشلونة تمكن من الفوز على ريال مدريد بهدفين لهدف في الكلاسيكو بفضل هدف في الدقيقة 90+2 من الإيفواري فرانك كيسييه، ليبتعد بفارق 12 نقطة في صدارة الدوري الإسباني.