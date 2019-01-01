الكاف يُجهز لـ "كبش فداء"، وعصام عبد الفتاح أحد الضحايا

الحديث عن فضيحة رادس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكدت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يستعد لاتخاذ قرارات حاسمة وتعديلات مهمة تخص لجنة الحكام، ذلك على أثر ما حدث في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا في تونس.

وكان الوداد المغربي قد انسحب من مباراة ملعب رادس أمام الترجي بعد إلغاء هدف سليم له ورفض الحكم باكاري جاساما العودة لتقنية الفيديو للتأكد من قراره، ثم الكشف بعد ذلك عن تعطل جهاز الفيديو منذ بداية اللقاء.

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وفيما احتسب الحكم المباراة لصالح الترجي ومن ثم أعلن بطلًا لدوري الأبطال، هدد المسؤولون المغاربة بتصعيد الأمور لأعلى المستويات وعدم السكوت عن حق الوداد في إعادة المباراة.

الصحف المغربية تتحدث عن حملة إقالات سيبدأ بها الكاف بقيادة رئيسه أحمد أحمد قبل أيام قليلة من انطلاق كأس الأمم الأفريقية في مصر، وستشمل الجيبوتي واباري والمصري عصام عبد الفتاح من لجنة الحكام.

وأضافت المصادر أن الحكم جاساما لن يُعاقب بل سينال العقاب من مساعده السنغالي جبريل، الذي ألغى هدف الوداد بداعي تسلل خاطئ.

وأوضحت الصحف المغربية المتابعة للأحداث بقوة أن كل تلك الإجراءات تأتي ضمن "كبش فداء" يُجهزه الاتحاد الأفريقي للخروج من أزمة "فضيحة رادس" على حد وصفها..