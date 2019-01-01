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الكأس الذهبية | المكسيك تسحق كندا ومارتينيك تفوز على كوبا

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Getty Images
المكسيك يواصل العروض القوية
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

حقق المنتخب المكسيكي فوزه الثاني على التوالي في الكأس الذهبية عندما فاز على كندا بثلاثة أهداف مقابل واحد ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

ونصب أندريس جواردادو نفسه نجماً للقاء بتسجيله هدفين بالدقائق 54 و77، وأضاف زميله روبرتو ألفارادو هدفاً ثالثاً قبلها بالدقيقة 40، بينما سجل لكندا لوكاس كافاليني.

وفي نفس المجموعة، حافظت مارتينيك على حظوظها للعبور للدور الثاني بالانتصار على كوبا بثلاثية نظيفة فجر الخميس.

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يوريس مارفيو افتتح التسجيل بعد 45 دقيقة، ثم أضاف ستيفن أبول الثاني بالدقيقة 70، واختتم كيفين فورتون الأهداف بالدقيقة 85.

الانتصارات جعلت المكسيك يتصدر بعد جولتين بالعلامة الكاملة، ثم خلفه كلاً من كندا والمارتينيك بثلاث نقاط لكل منهما.

وتلعب المكسيك أمام المارتينيك، وكندا مع كوبا في الجولة الختامية للمجموعة الأولى من الكأس الذهبية.

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