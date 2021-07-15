ما هي القيمة السوقية لكريستيانو رونالدو؟ وكيف تطورت عبر التاريخ؟

في هذا التقرير نستعرض معكم القيمة السوقية لكريستيانو رونالدو وكيف تطورت على مدار التاريخ منذ أن ذهب إلى مانشستر يونايتد ومع ريال مدريد وصولًا إلى يوفي

لا جدال على مدى أسطورية كريستيانو رونالدو وعلى أنه أحد أفضل وأهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وهو ما انعكس فعليًا على قيمته السوقية منذ ظهوره إلى الأضواء مع سبورتينج لشبونة في بدايات القرن الواحد والعشرين.

رونالدو انتقل بعد ذلك من سبورتينج لشبونة إلى مانشستر يونايتد 19 مليون يورو في أغسطس 2003، وبعدما صار أحد أهم نجوم العالم انتقل إلى ريال مدريد في 2009 نظير 94 مليون يورو.

وعلى عكس المتوقع بأن يُنهي رونالدو مسيرته مع النادي الملكي بعد التألق الضخم الذي عاشه في سانتياجو برنابيو، انتقل الدون وهو في الثالثة والثلاثين من عمره إلى يوفنتوس نظير 100 مليون يورو، في صيف 2018.

مرت مسيرة رونالدو بالكثير من الأحداث، الثابت الوحيد كان أداء رونالدو المميز، لكن هذا الأداء تراوح بين الجيد والمقبول وحتى العظيم، وبالتبعية انعكس على قيمته السوقية.

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في هذا التقرير جول يرصد معكم القيمة السوقية لصاحب لرونالدو وكيف تطورت عبر التاريخ.

ما هي القيمة السوقية الحالية لكريستيانو رونالدو؟

في صيف 2021، تقدر القيمة السوقية لكريستيانو رونالدو بـ45 مليون يورو فقط.

الرقم وإن بدا مفاجئًا ولكنه من المنطقي لعدة عوامل، أهمها ما يعيشه الاقتصاد الرياضي من أزمة ضخمة بسبب فيروس كورونا.

هذا إلى جانب تراجع يوفنتوس الموسم الماضي، وتراجع رونالدو إثر ذلك، وإن كان الدون قد حافظ على نجاحه "فرديًا" بأن يكون هدافًا للكالتشيو.

ولا يجب الإغفال عن حقيقة تقدم رونالدو في العمر ووصوله إلى السادسة والثلاثين، وهو أمر من شأنه أن يقلل من قيمته السوقية إلى حد كبير.

يُشار إلى أن القيمة السوقية للدولي البرتغالي عند وصوله إلى يوفنتوس كانت 100 مليون يورو، وأخذت في الانخفاض عامًا تلو والآخر حتى استقرت عند أقل حد لها، 45 مليون، هذا الصيف.

كيف تدرجت القيمة السوقية لكريستيانو رونالدو على مدار مسيرته؟

خلال عام واحد مع مانشستر يونايتد، نجح رونالدو في جذب الأنظار إليه، وارتفعت قيمته السوقية من 19 مليون يورو لتصبح 25 مليون يورو في صيف 2005.

ومع بلوغ عام 2007، وصلت قيمة رونالدو لتصبح 34 مليون يورو، قبل أن تعيش القيمة ارتفاعًا ضخمًا جديدًا في عام واحد، لتصبح 55 مليون يورو في 2008.

نتيجة لارتفاع القيمة بهذا القدر، نجح مانشستر يونايتد في بيع رونالدو إلى ريال مدريد عام 2009 نظير 94 مليون يورو، في أكبر صفقات الكرة آنذاك.

ومع ريال مدريد، لم تتوقف الزيادة في قيمة رونالدو السوقية، حيث بلغت 100 مليون يورو في صيف 2012.

ما هي أعلى قيمة سوقية وصل لها رونالدو في مسيرته؟

ثبتت قيمة رونالدو عند 100 مليون يورو في صيف 2012 وحتى 2014، ثم ارتفعت لتصبح 120 مليون يورو في عام 2015.

في الواقع كانت هذه هي أعلى قيمة سوقية وصل لها رونالدو في مسيرته، وكررها مجددًا في يناير 2018 على إثر تألقه قبلها بصورة استثنائية في سانتياجو برنابيو.

المثير أن قيمة رونالدو وصلت إلى هذا الحد بعد تخطيه حاجز الثلاثين عامًا، على عكس ما ينبغي أن يحدث لأي لاعب كرة قدم.

*جميع الأرقام وفقًا لموقع Transfermartk