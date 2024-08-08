فيديو | القوة العاشرة لم يفقد بريقه .. محمد نور يُضيع مكافأة كبرى على "حارس حواري"

مهارته أضرت بأحدهم!

رغم اعتزاله رسميًا منذ أربع سنوات، وعدم خوضه أي مباراة رسمية منذ ثماني سنوات إلا أن محمد نور؛ نجم الاتحاد والمنتخب السعودي الأسبق، لم يفقد بريقه بعد، لكن هذا البريق عاد بالضرر على أحد الحراس الهواة.

نور أو "القوة العاشرة" كما كان يلقبه الجمهور خلال مسيرته، شارك في إحدى مباريات الهواة كما يفعل من حين إلى آخر.

تلك المباراة شهدت احتساب ضربة جزاء لصالح فريق نجم العميد الأسبق، ليتقدم الأخير لتسديدها، وكي يحفز مدرب الخصم حارسه، وعده بمنحه مكافأة قدرها 10 آلاف ريال سعودي حال التصدي لها بنجاح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نور نفذ الجزائية على الجهة اليمنى للحارس، وهي نفس الجهة التي اتجه لها الأخير، لكن كرة "القوة العاشرة" سبقته نحو الشباك، لتضيع المكافأة عليه.

يذكر أن نور تم إيقافه في أواخر عام 2016 لمدة أربع سنوات، على إثر قضية تعاطي منشطات، ليخرج بعدها في عام 2020 معلنًا تعليق حذائه نهائيًا.