القوة الجوية يفوز على الزوراء بهدف نظيف بكلاسيكو العراق

القوة الجوية يواصل مطاردة الشرطة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي القوة الجوية، الفوز على الزوراء، بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة من الإسبوع الـ16 ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب عماد محسن مجيد، في الدقيقة 84 من زمن المباراة، ليقود فريقه لانتصار قاتل.

القوة الجوية رفع رصيده لنقطة 72 في المركز الثاني، خلف الشرطة المتصدر بـ79 نقطة.

بأوامر من برانكو المدير الفني الجديد للأهلي، لاعب مفاجأة في طريقه إلى التجديد مع الفريق👇https://t.co/nueSE9sF9R pic.twitter.com/JCTTzr2sVa — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 23, 2019

وتجمد رصيد الزوراء عند النقطة 56 في المركز الثالث، ويأتي خلفه الكرخ في المركز الرابع برصيد 55 نقطة.

ويسعى القوة الجوية للفوز في باقي مبارياته، من أجل الضغط على الشرطة المتصدر، حيث يبقى الفارق بينهما 7 نقاط.