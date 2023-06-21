تعرف على القوائم النهائية في انتخابات النصر والاتحاد والأهلي

أعلنت أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، عن القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية المؤسسة "غير الربحية"، في الانتخابات الجارية حاليًا.

وزارة الرياضة السعودية فتحت باب الترشح لرئاسة وعضوية المؤسسات غير الربحية لأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؛ بعد نقل 75% من أسهم هذا الرباعي، إلى صندوق الاستثمار السعودي.

والبداية من النصر؛ حيث كشف النادي في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، عن رفض الطعون المقدمة ضد قائمتي مسلي آل معمر وثامر اليُمني؛ ليتنافس الثنائي على منصب الرئيس، في الانتخابات.

كل من قائمتي آل معمر واليُمني، قدّمتا طعونًا في الأخرى؛ بحجة عدم إجادة اللغة الإنجليزية، وعدم استكمال الأوراق الخاصة بالترشح في الانتخابات؛ وفقًا للوائح والقوانين.

بالانتقال إلى الاتحاد.. أعلن النادي في بيان رسمي، عن ترشح أنمار الحائلي وحيدًا، على منصب رئيس المؤسسة "غير الربحية"، وذلك في القائمة النهائية.

وأشار العميد، إلى أن القائمة النهائية؛ ضمت أحمد كعكي كمرشح على منصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى كل من عبد الوهاب عابد وفيصل التركي وممدوح الحربي، على العضوية.

أما الأهلي أكد على رفض جميع الطعون المقدمة ضد خالد العيسى، المرشح الوحيد على منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة "غير الربحية".

وإلى جانب العيسى.. أوضح الأهلي، أن القائمة النهائية في الانتخابات، ضمت خالد الهندي، المرشح على منصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى كل من ناصر العثيمين وغسان خان وعبدالإله الحروره ورامي النجاوي، على العضوية.

وأخيرًا.. لا يوجد أي مفاجآت في نادي الهلال، الذي شدد على أن قائمته الوحيدة في الانتخابات، تضم فهد بن نافل "رئيسًا"، وسليمان الهتلان "نائبًا"، بالإضافة إلى سلمان التويجري وفيصل الغشيان وحمد المالك "أعضاء".