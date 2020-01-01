ما هي القنوات الناقلة ليورو 2020؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لكأس أمم أوروبا 2020، وما هو سعر الاشتراك في الباقة الناقلة لمباريات يورو 2020 وكوبا أمريكا اللتان ستقامان في الصيف القادم؟

رغم تفشي فيروس كورونا في جميع أرجاء العالم لاسيما القارة العجوز، مازال عشاق كرة القدم في جميع أرجاء المعمورة يحدوها الأمل في إقامة يورو 2020 في موعده، وذلك على الرغم من توقف بطولتي الويفا الكبرتين للأندية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

لم تتوقف فقط مباريات اليوروباليج ودوري الأبطال، بل أيضًا توقفت مباريات الدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني وأغلب الدوريات الأوروبية وعلى رأسها الكبرى منها، لكن هذا لم يمنع محبي الساحرة المستديرة من متابعة شغفهم الأول.

من المقرر أن تنطلق مباريات كأس أمم أوروبا يوم الجمعة 12 يونيو 2020، وذلك حتى يبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قرار إقامة البطولة التي يراها الكثيرون تضاهي كأس العالم في أهميتها.

المزيد من الفرق

لكن ما هي القنوات الناقلة ليورو 2020 ، وكيف يمككنك متابعتها وما هو سعر الاشتراك؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير..

رئيس الاتحاد الإيطالي يطالب بتأجيل يورو 2020 ومنح الأولوية للدوريات

ما هي القنوات الناقلة ليورو 2020؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات يورو 2020 ، وبالطبع ستنقل مباريان كأس الأمم الأوروبية على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس العالم وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

البطولة القناة الناقلة يورو 2020 beINS SPORTS MAX HD 1,

beINS SPORTS MAX HD 2,

beINS SPORTS MAX HD 3,

beINS SPORTS MAX HD 4

ما هو سعر باقة قنوات بي إن ماكس الناقلة ليورو 2020؟

أعلنت قنوات بي إن سبورت عن عرض يضم بطولتي كوبا أمريكا ويورو 2020 اللتان ستقاما في الصيف القادم.

إذا كنت ترغب في متابعة البطولتين معًا فهناك عرضان، أحدهما لدول الخليج ويصل سعره إلى 80 دولار، وفي بقية الدول العربية يمكنك الاشتراك مقابل 70 دولار.

لمتابعة كأس امم أوروبا فقط في الخليج العربي سيكون عليك دفع 70 دولار وفي بقية الدول العربية يبلغ سعر الباقة الخاصة بالبطولة 60 دولار، أما إن كنت ترغب في باقة بطولة أمريكا الجنوبية فقط فسيكلفك في دول الخليج 40 دولار وفي بقية الدول العربية 30 دولار.

للمزيد اضغط هنا...

البطولة الخليج العربي الدول العربية يورو 2020 70 يورو 60 يورو كوبا أمريكا 40 دولار 30 دولار يورو 2020 + كوبا أمريكا 80 دولار 70 دولار

كيف تتابع يورو 2020 عبر الإنترنت؟

يتيح لك الاشتراك في باقات بي إن الناقلة ليورو 2020 وكوبا أمريكا قسيمة مجانية لمتابعة البطولتين عبر الإنترنت عن طريق خدمة بي إن كونكت، لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة، فموقع جول سيتيح لك متابعة أهم المباريات عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي الذي يقدمها لمتابعي النسخة العربية وجميع النسخ في جميع أرجاء العالم.

للمزيد اضغط هنا...