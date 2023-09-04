ما هي القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

على الرغم من تصدر القارة العجوز لمسرح كرة القدم العالمي على مستوى المنتخبات أو الأندية، إلا أن لكرة القدم اللاتينية رونقا خاصا، فهي تجذب وتسحر قلوب عشاق المستديرة، الذين ترتفع آهاتهم للمسات التانجو ورقصات السامبا وأهازيج القتال في ملاعب بوليفيا وكولومبيا.

وبعد مشاهدتنا لمنتخب الأرجنتين وهو بطل لكأس العالم 2022، ينتظر عشاق كرة القدم بشغف تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

بعد أن تم الإعلان عن تغير عدد المنتخبات المنافسة في كأس العالم القادم، حيث سيكون بمشاركة 48 منتخبا، فقد تغير بالتالي عدد المتأهلين من كل قارة، وبالحديث عن قارة أمريكا الجنوبية يتنافس فيها 10 منتخبات، يتأهل منها 6 منتخبات بشكل مباشر بينما يخوض صاحب المركز السابع تصفيات الملحق العالمي.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد جميع مباريات البطولة من الجولة الأولى وحتى الأخيرة على شاشاتها.

وتبدأ الجولة الأولى من تصفيات اتحاد الكونيمبول يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، على أن تنتهي تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة للمونديال يوم الأحد الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر 2025.

التاريخ من الجمعة 8 سبتمر 2023

إلى الأحد 14 سبتمبر 2025 البطولة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات تصفيات كونيمبول.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026