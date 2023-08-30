ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.
وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الفرق في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق البلوجرانا في الحفاظ على اللقب هذا الموسم والوصول إلى البطولة رقم 28 في البطولة الأغلى والأهم في إسبانيا.
اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما هي القنوات الناقلة لمباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024؟
تذاع مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد جميع مباريات البلوجرانا في لا ليجا من الجولة الأولى وحتى الأخيرة على شاشاتها.
افتتح الفريق مبارياته في الدوري يوم الأحد 13 أغسطس 2023 أمام خيتافي، على ان تكون مباراته في الجولة الأخيرة أمام إشبيلية يوم الأحد 26 مايو 2024.
|التاريخ
|من الأحد 13 أغسطس 2023
إلى الأحد 26 مايو 2024
|البطولة
|الدوري الإسباني 2023-2024
|القنوات الناقلة
|TOD TV
كيف تشاهد مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟
يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البلوجرانا في لا ليجا.
حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات برشلونة في الدوري الإسباني