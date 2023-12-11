ما هي القنوات الناقلة لمباراة يونيون برلين وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة يونيون برلين وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد ريال مدريد هو ملك أوروبا الأول، فهذا النادي العريق يملك في خزانته 14 كأساً من كؤوس ذات الأذنين، آي ضعف عدد ألقاب أقرب منافسيه وهو ميلان الإيطالي، ودائماً ما يكون المرشح الأول لحمل لقب البطولة، وقد تم تأهله رسمياً حتى الآن كمصتدر برصيد 15 نقطة بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة يونيون برلين وريال مدريد في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة يونيون برلين وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة يونيون برلين وريال مدريد على قناة beIN Sports HD 2.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على الملعب الأولمبي ببرلين، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

التاريخ الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 موعد المباراة 22:00 مصر، 23:00 السعودية الملعب الملعب الأولمبي ببرلين القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد يونيون برلين ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة يونيون برلين ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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