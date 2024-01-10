ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 لنبدأ في العد التنازلي للجولات التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج الذي يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، والذي يعتبر هو الدوري الأقوى في أوروبا والعالم أيضاً.

وبالطبع يُعد مانشستر سيتي أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وأوربا في العصر الحالي، وأكثر المُرشحين لحمل لقب الدوري، بل أكثر المتنافسين على اللقب في العقد الأخير، ويتطلع عُشاق السيتيسينز في العودة للصدارة التي أبتعد عنها بسبب تذبذب الفريق في الآونة الأخيرة وفقدانه للكثير من النقاط في الجولات السابقة.

على الجانب الآخر يمر نيوكاسل بفترة مغايرة للتوقعات لدى الجميع بعد المستوى الرائع الذي قدمه الفريق في الموسم الماضي، ولكن حتى الآن يحتل الماكبايس المركز التاسع برصيد 29 نقطة، بواقع 9 انتصارات، 9 هزائم وتعادلين.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم السبت 13 يناير 2024، على ملعب سانت جيمس بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة نيوكاسل ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD.

كيف تشاهد مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

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