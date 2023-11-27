ما هي القنوات الناقلة لمباراة نافباخور والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نافباخور والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أنطلقت منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد من أهم وأقوى البطولات في قارة آسيا والشرق الأوسط.

بالطبع يُعد الهلال السعودي من أقوى فرق القارة ومرشح دائماً لنيل لقب البطولة، ويحتل الزعيم صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن نافباخور.

وعلى الرغم من ترشح الفريقين رسمياً إلا أن المنافسة لن تنتهي حيث يسعى جماهير الموج الأزرق للانفراد بالصدارة، علماً بأن لقاءهم في الجولة الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نافباخور والهلال في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نافباخور والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة نافباخور والهلال على قناة beIN Sports AFC.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 على ملعب ماركازي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

التاريخ الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 موعد المباراة 19:00 السعودية، 18:00 مصر الملعب ماركازي القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد نافباخور ضد الهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة نافباخور ضد الهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات دوري أبطال آسيا