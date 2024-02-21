ما القنوات الناقلة لمباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 والتي تشهد مستوى عال من المنافسة كالعادة حيث يُعد دوري الأبطال هي بطولة الأندية الأقوى والأكثر جماهيرية ومتابعة في القارة السمراء.

بالطبع نادي القرن الأفريقي النادي الأهلي من أقوى فرق القارة ودائماً ما يكون المُرشح الأول للبطولة بغض النظر عن مستواه، فهو قادر على مفاجئة الجميع بثوب البطل حتى في أصعب الأوقات.

ويتصدر المارد الأحمر مجموعته الرابعة حتى الآن برصيد 6 نقاط، وقد تكون هذه المباراة ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات أمام ميدياما كافية لتأهله رسمياً إلى الأدوار الإقصائية في حال الخروج منها بالثلاث نقاط.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميدياما والأهلي في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 هو يوم الجمعة 23 فبراير 2024، على ملعب بابا يارا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ميدياما والأهلي على قناة beIN Sports 6، بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ميدياما والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الإفريقي.

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