ما هي القنوات الناقلة لمباراة مومباي سيتي والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مومباي سيتي والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دوري أبطال آسيا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد من أهم وأقوى البطولات في قارة آسيا والشرق الأوسط.

وبالطبع يُعد الهلال السعودي من أقوى فرق القارة ومرشح دائماً لنيل لقب البطولة، ويحتل الموج الأزرق صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط مناصفة مع نافباخور، ويأمل جماهير الزعيم الاستمرار في الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مومباي سيتي والهلال في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مومباي سيتي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة مومباي سيتي ضد الهلال على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الإثنين 6 نوفمبر 2023 على ملعب دي واي باتيل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

التاريخ الإثنين 6 نوفمبر 2023 موعد المباراة 17:00 السعودية، 16:00 مصر الملعب دي واي باتيل ستاديوم القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد مومباي سيتي والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مومباي سيتي والهلال في دوري أبطال آسيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات دوري أبطال آسيا