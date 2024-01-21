ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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انطلقت مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، والتي كما هو متوقع تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

وبالطبع يُعد منتخب مصر دائماً وأبداً من المرشحين بقوة لحمل لقب البطولة، فهذا المنتخب الذي يملك في جعبته 7 ألقاب كأكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة، ولكن يُعاني المنتخب بشكل كبير في هذه البطولة وقبل مواجهة كاب فيردي، حيث تعادل المنتخب المصري في الجولة الأولى بشكل غير متوقع في مواجهته أمام موزمبيق، وكرر التعادل مرة أخرى المنتخب الغاني، ليتوصف المجموعة برصيد نقطتين فقط.

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والآن يواجه في الجولة الآخيرة منتخب الرأس الأخضر المتصدر بالعلامة الكاملة، لذا لا بديل سوى الفوز إذا ما أراد المنتخب المصري العبور للدور القادم بلا أزمات، خلاف ذلك إما أن يودع البطولة أو يتأهل عن طريق الصدفة كأحسن ثوالث أو أثر تعادل موزمبيق وغانا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الإثنين 22 يناير 2024، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مصر وكاب فيردي على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد منتخب كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الإثنين 22 يناير 2024 موعد المباراة 22:00 مصر، 23:00 السعودية الملعب فيليكس هوفويت بوانيي القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق علي محمد علي

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