ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها الكوت ديفوار، والتي كما هو متوقع تحظى بالكثير من المتابعة الجماهيرية نظراً لقوة وأهمية البطولة وحجم التنافسية الكبير بين منتخباتها.

وبالطبع يُعد منتخب مصر دائماً وأبداً من المرشحين بقوة لحمل لقب البطولة، فهذا المنتخب الذي يملك في جعبته 7 ألقاب كأكثر المنتخبات تتويجاً بالبطولة وعلى الرغم من عدم حصول الفراعنة على كأس الأمم الإفريقية منذ بطولة 201-، إلا أنه دائماً ما يتواجد في الأدوار النهائية، مثل النسخة الآخيرة والتي تُوج فيها منتخب السنغال بركلات الترجيح.

تعادل المنتخب المصري في الجولة الأولى بشكل غير متوقع في مواجهته أمام موزمبيق، بينما هُزم منتخب غانا القوي الذي يملك 4 ألقاب من كأس الأمم في لقاءه مع كاب فيردي، لذا فهذا اللقاء سيكون من أقوى لقاءات الجولة، لقاء التاريخ والعراقة، ومباراة العودة والثقة للمنتصر، أو الوداع وقلة الفرص في حالة الخسارة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023 هو يوم الخميس 18 يناير 2024، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مصر وغانا على قناة beIN AFCON 1 بتلعيق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد منتخب غانا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا