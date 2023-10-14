ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الجزائر، والتي تقام في إطار التحضيرات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ينتظر متابعو الكرة العربية والإفريقية بشغف مباراة منتخب مصر ضد منتخب الجزائر، والتي على الرغم من كونها مباراة ودية، إلا أنها دائماً يطغى على لقاءات المنتخبين طابع الأهمية والندية والقوة، خاصة كونهما من أقوى المنتخبات في إفريقيا على الأقل تاريخياً، إذا لم يكونا هما الأقوى بالفعل.

تأتي المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لأهم بطولة إفريقية قريبة وهي كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في ساحل العاج، والتي بالطبع سيكون كلاهما مرشحين لحمل لقبها رقم 34.

يدخل منتخب مصر المباراة كبطل للقارة الإفريقية، والذي يملك في خزينته 7 ألقاب من كأس الأمم، ناصباً نفسه كبيراً للقارة وصاحب الرقم القياسي في حمل الكأس الغالية، ولكن على الرغم من ذلك فقد غابت البطولة عن الفراعنة مدة 23 عاماً كاملة.

على الجانب الآخر يظل منتخب الجزائر المنتخب الأشرس في القارة الإفريقية، وعلى الرغم من حصوله على بطولة الأمم مرتان فقط، إلا أنه دائماً ما يملك عتادا من اللاعبين المحترفين يستطيع بث الرعب في نفس أي منتخب منافس داخل القارة، كما أن أداءهم يشفع لهم سواء داخل القارة أو في المحافل العالمية، وبطولة 2019 التي توج بها محاربو الصحراء خير دليل.

وفي التقرير التالي سنتعرف معاً على القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية التحضيرية لكأس أمم إفريقيا 2023؟

تذاع مباريات منتخب مصر على قناة OnTime Sports ويمكنكم مشاهدة مباراة المنتخب المصري الودية ضد منتخب الجزائر على شاشتها، كما تم الإعلان عن إذاعة المباراة أيضاً على قناة أبو ظبي الرياضية.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب مصر - الجزائر الإثنين 16 أكتوبر 2023،

19:00 السعودية ومصر

17:00 توقيت الجزائر OnTime Sports 1 AD Sports هزاع بن زايد

كيف تتابع مباراة المنتخب المصري الودية ضد الجزائر تحضيراً لكأس الإمم الإفريقية 2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة مصر ضد الجزائر الودية عبر الإنترنت عبر حسابات "كورة بلس" على مواقع التواصل الاجتماعي.