ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 منذ أغسطس الماضي والتي بدأت بمرحلة التصفيات الأولى، بينما تنطلق مباريات ثمن النهائي يوم 31 أكتوبر القادم، وتعد البطولة التي يُطلق عليها كأس كاراباو ثالث أهم بطولة في إنجلترا بعد الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد.

ويُعد مانشستر يونايتد أحد أهم وأكبر الأندية في إنجلترا، ومن ضمن المرشحين لحمل لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا الموسم، واستطاع الشياطين الحُمر تحقيق لقب كأس كارابو في 6 نسخ سابقة، ليكون ثالث أكثر الفرق تحقيقاً للقب البطولة بعد ليفربول ومانشستر سيتي.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد في ثمن نهائي كأس كاراباو على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2023 على أولد ترافورد ملعب الشياطين الحُمر في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة والربع بتوقيت السعودية.

التاريخ الأربعاء 1 نوفمبر 2023 موعد المباراة 22:15 مصر، 23:15 السعودية الملعب ملعب أولد ترافورد القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد مانشستر يونايتد ونيوكاسل في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد في كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات كأس كاراباو.

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