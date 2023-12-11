ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالي من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد بايرن ميونخ من أكبر الفرق في أوروبا والعالم أجمع، ودائماً ما يكون مرشحاً لنيل لقب البطولة التي يملك منها في خزانته 6 ألقاب، آخرها كانت موسم 2019-2020، وبالفعل يمتلك البافاري 13 نقطة متصدراً بهم المجموعة الأولى وضامناً للتأهل كمتصدر.

على الجانب الآخر نرى مانشستر يونايتد في موقف سيئ ضمن المجموعة، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كلً من جلطة سراي وكوبنهاجن، ولذا يحتاج الشياطين الحُمر للحصول على الثلاث نقاط الأخيرة في هذه المباراة، وانتظار مواجهة الفريق التركي والدنماركي أملاً في خروجهم بنتيجة التعادل لكي يتثنى له التأهل كوصيف.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ على قناة beIN Sports HD 1.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على ملعب أولد ترافورد، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

التاريخ الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 موعد المباراة 22:00 مصر، 23:00 السعودية الملعب أولد ترافورد القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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