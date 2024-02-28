ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الجولة 27 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 لنبدأ في العد التنازلي للجولات التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج، الذي يحفل بمستوى عال من المنافسة والإثارة والمتعة كعادته، والذي يعتبر هو الدوري الأقوى في أوروبا والعالم أيضاً.

وبالطبع يُعد مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وأوربا، وبغض النظر عن حالة الفريقين إلا أن ديربي مانشستر يعتبر من أقوى وأشرس المباريات في عالم كرة القدم لما تحمله من منافسة ونديه.

وبغض النظر عن أهمية الديربي فهناك أسباب أخرى ستكون حافزاً كبيراً لكليهما، حيث يسعى السيتيسينز في استعادة توازنهم من جديد ومحاولة اللحاق بالصدارة الذي يحتلها ليفربول بفارق نقطة حتى الآن.

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بينما يسعى الشياطين الحُمر للتخلي عن مركزه السادس والسعي خلف الأدوار التي تؤهله للبطولات الأوروبية في الموسم القادم، لذا فكلً له أهدافه التي سيقاتل من أجلها، والذي بالتأكيد سيصب في مصلحة المشاهد الذي سيتابع هذه الملحمة الكروية.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 3 مارس 2024، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة ديربي مانشستر في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على قناة beIN Sports HD 1.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة ديربي مانشستر ما بين مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

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