تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بعد انطلاق الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 2023-2024 نختم بطولات العام الماضي ببطولة كأس السوبر الأوروبي 2023، والتي يتنافس عليها مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في مواجهة إشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي.

على الرغم من قوة السيتيسينز وعطشه لإضافة بطولة جديدة في دولاب بطولاته إلا أن أغلب البطولات التي تُحدد من مباراة واحدة تعطي الفرصة للفريق الإسباني لقلب الموازين، لذا فنحن بالتأكيد على موعد مع مباراة قوية لا نستطيع توقع نتيجتها بسهولة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023؟

تذاع مباراة كأس السوبر الأوروبي 2023 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستستمتع بمشاهدة كأس السوبر على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأربعاء 16 أغسطس 2023 على ملعب كارايسكاكيس باليونان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الأربعاء 16 أغسطس 2023 البطولة كأس السوبر الأوروبي 2023 موعد المباراة 22:00 مصر والسعودية الملعب كارايسكاكيس القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد مانشستر سيتي ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة المباريات الأوروبية الكبرى.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة الدوريات الأوروبية الكبرى