ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهى النصف الأول من منافسات الدوري الإنجليزي 2023-2024 لنبدأ في العد التنازلي للجولات التي ستحدد بطل الموسم الحالي من البريميرليج، الذي يحفل بمستوى عال من المنافسة والإثارة والمتعة كعادته، والذي يعتبر هو الدوري الأقوى في أوروبا والعالم أيضاً.

وبالطبع يُعد ليفربول ومانشستر سيتي أحد أكبر وأهم الأندية في إنجلترا وفي العالم أجمع، ودائماً ما يكونون المرشحين الأساسيين لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الريدز في الحفاظ على الصدارة والابتعاد قدر الإمكان عن ملاحقة السيتيسينز المتأخر بنقطة واحدة فقط، عن طريق الانتصار في هذه المباراة.

على الجانب الآخر تطمح كتيبة جوارديولا في الظفر بالثلاث نقاط الغالية وخطف الصدارة عنوة بأقدام لاعبيه، لذا فلن تكون المباراة سهلة للفريقين، خاصة وأن التعادل حتى لا يُرضيهم، بل يصب في مصلحة آرسنال الذي ينتظر تعثر الفريقين.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 هو يوم الأحد 10 مارس 2024، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي على قناة beIN Sports HD 1، بتعليق عصام الشوالي.

كيف تشاهد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات البريميرليج.

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