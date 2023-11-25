ما هي القنوات الناقلة لمباراة قادش وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قادش وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات الدوري الإسباني 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عالٍ من الإثارة والمتعة كعادته، حيث يُعد لا ليجا من أقوى الدوريات في أوروبا والعالم أجمع.

وبالطبع يُعد ريال مدريد أحد أكبر وأهم وأعرق الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب الدوري، ويتطلع عُشاق الملكي حسم الصراع على صدارة الدوري حتى نهاية الدور الأول، خاصة بعد الانتصار في كلاسيكو الأرض وابتعادهم عن برشلونة الغريم التقليدي لهم، وفي انتظار سقوط جيرونا المتصدر حتى هذه اللحظة بفارق نقطتين.

على الجانب الآخر يحتل قادش المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط فقط، وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب مراكز الهبوط، ولذا يتطلع الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية ومحاولة الابتعاد عن المراكز الثلاث الأخيرة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة قادش وريال مدريد في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قادش ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، بالإضافة إلى قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري عبر التلفاز، لذا فيمكنك مشاهدة مباراة قادش ضد ريال مدريد على قناة beIN Sports HD 3.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الأحد 26 نوفمبر 2023 على ملعب نويفو ميرانديلا، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

التاريخ الأحد 26 نوفمبر 2023 موعد المباراة 19:30 مصر، 20:30 السعودية الملعب نويفو ميرانديلا القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد قادش وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة قادش وريال مدريد في الدوري الإسباني 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات لا ليجا.

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