ما القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

اقتربت منافسات كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 أو كما يُطلق عليه كأس كاراباو للنهاية، حيث تخوض الفرق الصامدة حتى الآن مباريات نصف النهائي، وبالطبع تحفل البطولة دائماً بمستوى منافسة قوي حيث جرعات الطموح والأمل التي تملأ قلوب مشجعي الفرق الصغيرة ومتوسطة المستوى التي تأتي لها فرصة من ذهب للتتويج ببطولة من فم أسود الأندية الإنجليزية الكبيرة.

وبالطبع يُعد ليفربول أحد أهم وأكبر الأندية في إنجلترا وأوروبا، ومرشح دائماً لحمل لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا العام، ويملك في خزينته 9 ألقاب سابقة وضعته على صدارة الفرق تحقيقاً للبطولة، واستطاع بالفعل الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

متى موعد مباراة فولهام وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024؟

موعد مباراة فولهام وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 هو يوم الأربعاء 24 يناير 2024، على ملعب كرافن كوتيج.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فولهام وليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة فولهام وليفربول على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

كيف تشاهد مباراة فولهام ضد ليفربول في كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة فولهام ضد ليفربول في إياب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع أهم مباريات البطولة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بـTOD لمتابعة مباريات كأس الرابطة الإنجليزية