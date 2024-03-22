ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا الودية وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

بعد دخولنا لفترة التوقف الدولي ينتظر متابعي كرة القدم في العالم اللقاءات الودية للمنتخبات التي تستعد لخوض مبارياتها الهامة في البطولات الدولية.

ويدخل منتخب فرنسا في مواجهة منتخب ألمانيا ضمن سلسلة من المباريات الودية استعداداً لمواجهات يورو 2024 التي من المنتظر أن يبدأها المنتخبين في شهر يونيو القادم بلقاء يجمع الديوك بمنتخب النمسا، بينما يواجه المانشافت منتخب أسكتلندا.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا الودية، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة فرنسا وألمانيا الودية؟

موعد مباراة فرنسا وألمانيا الودية هو يوم السبت 23 مارس 2024، على ملعب جروباما.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا الودية؟

تذاع المباريات الودية الهامة ضمن استعدادات المنتخبات لخوض لقاءات يورو 2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة فرنسا وألمانيا على قناة beIN Sports HD 2، بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب ألمانيا الودي عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب فرنسا ضد منتخب ألمانيا الودي عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة المباريات الودية الهامة.

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