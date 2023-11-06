ما هي القنوات الناقلة لمباراة شاختار وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة شاختار وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انطلقت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 الذي من المنتظر أن يحفل بمستوى منافسة عال من الإثارة والمتعة كعادته، حيث تُعد ذات الأذنين ثاني أقوى بطولة في العالم بعد المونديال.

وبالطبع يُعد برشلونة أحد أكبر وأهم الأندية في إسبانيا وفي العالم أجمع، ومرشح دائماً لحمل لقب دوري الأبطال، ويتطلع عُشاق البلوجرانا في الانتصار مرة أخرى على شاختار واستمرار الانفراد بصدارة المجموعة الثامنة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة شاختار وبرشلونة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة شاختار وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر تطبيق TOD TV، وبالتأكيد ستجد مباراة شاختار وبرشلونة على شاشاتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 على ملعب فولكسبارك، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة إلا الربع بتوقيت السعودية.

التاريخ الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 موعد المباراة 19:45 مصر، 20:45 السعودية الملعب ملعب فولكسبارك القنوات الناقلة TOD TV

كيف تشاهد شاختار ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة شاختار ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات ذات الأذنين.

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