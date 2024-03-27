ما القنوات الناقلة لمباراة سيمبا والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة سيمبا والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

انتهت منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 والتي شهدت مستوى عال من المنافسة كالعادة لندخل إلى المراحل الإقصائية، ويُعد دوري الأبطال هي بطولة الأندية الأقوى والأكثر جماهيرية ومتابعة في القارة السمراء.

بالطبع نادي القرن الأفريقي النادي الأهلي من أقوى فرق القارة ودائماً ما يكون المُرشح الأول للبطولة بغض النظر عن مستواه، فهو قادر على مفاجئة الجميع بثوب البطل حتى في أصعب الأوقات.

وبالفعل تصدر المارد الأحمر مجموعته الرابعة برصيد 12 نقطة، لتضعه القرعة في مواجهة سيمبا التنزاني وصيف المجموعة الثانية الذي قدم مستوى قوي واستطاع أن يتأهل على حساب الوداد المغربي صاحب التاريخ الإفريقي الكبير.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة سيمبا والأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى موعد مباراة سيمبا والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة سيمبا والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 هو يوم الجمعة 29 مارس 2024، على استاد بنجامين مكابا الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة سيمبا والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.

ويمكنك مشاهدة مباراة سيمبا والأهلي على قناة beIN Sports HD 6، بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد مباراة سيمبا والأهلي في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة سيمبا والأهلي في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات دوري الأبطال الإفريقي.

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